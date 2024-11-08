Существенных осадков на выходных не будет, но завтра немного покапает на юге Украины.

На выходных, 9 и 10 ноября, в Украине благодаря антициклону будет преобладать сухая погода с туманами. Об этом на своей1 странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Исключение, по ее данным, будет 9 ноября, когда на юге пройдут незначительные дожди.

По ночам, по ее прогнозу, температура будет в пределах +2...+7 градусов. Небольшой "минус" ожидается лишь в ночь на воскресенье в западных областях.

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"В течение дня 9 и 10 ноября в Украине предполагается +4...+7 градусов, на юге и на Закарпатье +8...+12 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.

В столице, по прогнозу Наталки Диденко, будет сухо, однако возможны туманы.

В ночные часы ожидается +3...+5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +5...+8 градусов.

Напомним, по прогнозу Наталки Диденко, температура воздуха днем 8 ноября составит +5...+9 градусов, а на юге и в Закарпатье прогреется до более комфортных +10...+14 градусов. На востоке Украины вероятен небольшой дождь, а в дальнейшем существенных осадков до конца недели не ожидается.

В Киеве также будет сухо перед выходными, а температура воздуха поднимется до +8 градусов.

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