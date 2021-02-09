9 февраля - 40-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 325 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 января Юлианского календаря.

Какой праздник 9 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения стриптиза, Международный день стоматолога, День рождения волейбола, Международный день пиццы, Международный день безопасного интернета.

В США - День бублика, День чтения в ванной, День формирования здоровых привычек, День внеземной культуры, в Индии - День шоколада, в Канаде - День продовольственной свободы, в Катаре - День спорта.

Памятные даты 9 февраля, годовщины и события

Читайте такжеРелигиозные праздники в феврале: православный календарь на месяц9 февраля 1893 года в парижском кабаре «Мулен Руж» родился стриптиз. Всю одежду во время танца перед публикой сбросила с себя танцовщица Мона. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза. Хотя, прародителем стриптиза можно считать танец «канкан», появившийся во Франции на полвека раньше. В наше время стриптиз стал явлением, вполне приемлемым обществом. Более того, эротические танцы стали неотъемлемой частью массовой культуры. Стриптизерши считаются такими же обычными работницами, как, например, медсестра или продавец. Они платят налоги, растят детей. Для многих девушек выступление - лишь старт в карьере, никак несвязанной с демонстрацией тела.

Еще 9 февраля – День рождения волейбола. В 1895 года в городе Холиоке американского штата Массачусетс в спортзале Ассоциации молодых христиан руководитель YMCA (Молодежной Христианской Организации) по физподготовке Уильям Морган провел первый в мире матч новой игры в мяч. Морган решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Он позаимствовал сетку из тенниса и установил ее на высоте приблизительно 196 см от пола, так, чтобы они была выше головы человека среднего по тем временам роста. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников первое время было не ограничено. Саму же игру окрестили «mintonette». Поскольку основная идея игры заключалась в том, чтобы ударять руками по мячу, заставляя его перелетать через сетку, профессор Альфред Хальстед предложил переименовать «минтонет» в «волейбол», что в переводе означает «летающий мяч». В 1897 году специалистами был дан краткий отчет о волейболе и правилах игры, который был включен в официальный справочник атлетической лиги Ассоциации молодых христиан. В 1900 году волейбол вышел за пределы США и начал быстро распространяться в других странах мира.

9 февраля 1948 года в Токио был основан Всемирный центр айкидо - мощного оружия самозащиты. Создатель системы Уэсибой Морихэем собрал в него лучшее из традиционного боевого искусства. Используется айкидо при подготовке спецподразделений и полиции. В 1975 году была основана Международная федерация айкидо. Инициаторами ее создания были европейские организации. В 1984 году Международная федерация айкидо вступила во Всемирную ассоциацию международных спортивных федераций.

В 1963 году состоялся первый полет узкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского самолета Boeing 727. С 60-х по 80-е годы Boeing 727 являлся одним из самых популярных авиалайнеров в мире.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 февраля чтит память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Ему молятся о помощи в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семейных отношениях. Иоанн Златоуст – защищает людей, которые находятся в отчаянии.

Что сегодня нельзя делать

Желательно избегать порезов, ожогов и травм. Лучше не делать покупки, дарить подарки и мыть голову.

Приметы на 9 февраля

Читайте такжеПодарки мужу на День Валентина: как выбрать презент – лучшие идеиИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- луна белая – к холоду, красная – к ветру;

- облака против ветра плывут – к снегу.

9 февраля именины

Именины у Иоанна, Петра, Дмитрия и Ивана.

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Автор: Нана Черная