По всей стране объявили оранжевую опасность.

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки в воздухе. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью и утром 9 апреля в Украине заморозки в воздухе 0...-5°", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого по всей стране объявили II уровень опасности, оранжевый.

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Погода в Украине - прогноз на неделю

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине будет господствовать холодный воздух, временами будут идти осадки смешанной фазы и удержатся ночные заморозки.

В ближайшие трое суток сохранится холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0°...-5°, в Карпатах -6°...-11°. Температура днем +1°...+4°, а сегодня на юге, 9-10 апреля на востоке и юго-востоке страны +2°...+9°.

Сегодня днем в западных, северных и центральных областях, а 9 апреля местами на большей части территории страны пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. В четверг, 10 апреля, по всей Украине, кроме юго-восточной части, ожидается умеренный мокрый снег.

В западных и северных областях на дорогах местами образуется гололедица.

Ветер на этой неделе будет 5-12 м/с, днем 10 апреля в западных областях порывы его усилятся до 15-20 м/с.

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