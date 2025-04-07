Периодически ожидаются дожди и мокрый снег.

Ближайшая неделя в Украине будет по-зимнему холодной. Ночью во многих областях ожидается "минус", а днем - лишь небольшой "плюс". Периодически будут дожди и мокрый снег. Лишь к концу недели погода стабилизируется и станет теплеть. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 7 апреля, в Украине будет преобладать пасмурная погода. На западе, севере и в большинстве центральных областей днем будет не выше +2°...+5°. На остальной территории - чуть теплее, +6°...+7°, на крайнем востоке - до +10°...+14°.

Во вторник, 8 апреля, солнечных прояснений в Украине станет больше, но температура снизится еще сильнее. Днем практически по всей стране будет +1°...+5°, только местами на юге и востоке столбики термометров покажут +6°...+7°. На западе, севере, а также в Винницкой области ожидается мокрый снег.

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В среду, 9 апреля, температура повысится на пару градусов, но все равно будет холодно, как для апреля. Столбики термометров покажут +3°...+6°, местами на юге и востоке +7°...+8°.

Небольшие осадки в виде дождей и мокрого снега ожидаются местами на юге и северо-востоке страны.

В середине недели, 10 апреля, погода в Украине будет пасмурной и мокрой. По всей стране пройдут дожди, снег и мокрый снег. Температура останется без существенных изменений. В большинстве областей будет +1°...+5°, местами на юго-востоке +6°...+8°.

В пятницу, 11 апреля, осадки в Украине продолжатся. Температура будет от +2° до +5°, на востоке и в Сумской области +6°...+9°.

На выходных, 12 и 13 апреля, погода в Украине начнет стабилизироваться. В субботу еще местами пройдут небольшие дожди, а в воскресенье уже будет сухо и немного облачно. Под конец недели в Украине потеплеет до +10°...+16°, только на юго-востоке будет чуть свежее, +8°...10°.

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