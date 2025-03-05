Завтра в большинстве областей Украины будет ветреная погода.

В четверг, 6 марта, в Украине будет тепло, но ветрено. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем максимальная температура воздуха будет достигать +14...+16, местами в центре и на юге воздух прогреется до +18 градусов.

"Ветер завтра еще погуляет - местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила Наталья Диденко.

Видео дня

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет без осадков. В столице, по словам Наталки Диденко, ветер будет сильный, порывистый, дневная температура воздуха до +15 градусов.

Штормовое предупреждение в Украине

По данным Укргидрометцентра, 6 марта в Украине, кроме южной части и большинства западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.

До конца недели в Украине сохранится теплая и преимущественно сухая погода без значительных осадков. Кое-где температура воздуха днем будет подниматься до +15...+18°С, а местами даже до +20°С. Такой прогноз озвучил синоптик Игорь Кибальчич.

Завтра, по его данным, на погоду в стране будет влиять гребень высокого давления с запада, что будет способствовать переменной облачности и отсутствию осадков.

Лишь в ночное время в северных и восточных регионах возможны незначительные кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...+5°С, а днем составит +9...+14°С. В южных, западных и местами центральных областях прогнозируется потепление до +15...+18°С.

Вас также могут заинтересовать новости: