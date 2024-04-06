В субботу, 6 апреля, в Украине ожидается мокрая погода с дождями, ливнями и грозами. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Несмотря на осадки температура в стране продолжит постепенно повышаться - практически по всей стране сегодня будет +16°...+20°.
На западе Украины сегодня повсеместно пройдут дожди, местами осадки будут сильными и в сопровождении гроз. Столбики термометров днем покажут +17°...+19°.
На севере Украины сегодня также будет дождить, местами погремят грозы. В течение дня температура ожидается около +16°...+17°.
Такая же температура будет и на востоке страны, +16°...+17°. Тут вероятность осадков меньше, лишь в Харьковской области покапают небольшие дожди.
Жителей центральной части Украины ждет переменная облачность, местами пройдут дожди, а температура ожидается от +17° до +20°.
На юге страны сегодня будет преимущественно сухо. Тут ожидается переменная облачность, а температура в течение дня будет в пределах +17°...+20°.
Приметы погоды 6 апреля
Сегодняшний день покажет, какой будет весна. Если ночь теплая, то и весна будет теплой. Если жаворонки поют, то ожидается скоро потепление, а если зяблик запел, то идет ненастье.