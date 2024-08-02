Погода изменится в ряде областей уже завтра, 3 августа.

В субботу, 3 августа, на погоду в Украине одновременно будут вливать циклон и антициклон, из-за чего ожидаются погодные контрасты. Об этом свидетельствует проноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра над центральной частью Европы разляжется антициклон Julian, над Черным морем - антициклон Halil, а между ними присоседится небольшой циклончик", - пояснила синоптик.

Именно этот циклон обусловит дожди и грозы 3-го августа в западных областях Украины, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой и Одесской областях, во второй половине дня локальные дожди вероятны в субботу на Черкасщине, Полтавщине, местами в Днепре с районами.

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Большая же часть юга и восточные области завтра будут принадлежать зоне влияния антициклона Halil - поэтому здесь будет сухо и солнечно.

"Температура воздуха 3-го августа на западе и северо-западе Украины ожидается низкой, в течение дня +19...+23 градуса", - говорит Наталка Диденко.

В северных областях также станет несколько прохладнее, +22...+25 градусов. В центральной части +29...+31 градус, в Винницкой области +26...+28 градусов.

В восточных областях будет жарко, +30...+33 градуса. На юге Украины +30...+33, в северных районах Одесской области +27...+29 градусов.

Погода в Киеве - прогноз на 3 августа

В Киеве, по словам Наталки Диденко, суббота ожидается более прохладной. Днем столбики термометров покажут около +24 градусов.

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