На выходных в Украине будут дожди, а температура снизится.

На выходных в Украине ожидается изменение погоды. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"В ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды с дождями и неравномерным распределением температуры воздуха", - прогнозирует он.

Над Балканами и югом Европы активизируется циклоническая деятельность, из-за чего в нашей стране и ожидается изменение погодных условий.

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"Атмосферные фронты с юго-запада принесут жителям большинства областей долгожданные осадки, которые в отдельных районах будут сильными", - говорит Кибальчич.

Поскольку облачности также значительно увеличится, то температурный фон будет колебаться в пределах нормы и только в юго-восточной части сохранится жаркая погода.

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О том, что погода в течение 3 и 4 августа в Украине изменится свидетельствуют и данные Погода УНИАН.

В субботу в отдельных районах западной части страны температура снизится до +18°...+20°, а дожди с грозами пройдут по всему правому берегу.

В воскресенье осадки оставят западные регионы и переместятся на Левобережье. В большинстве областей температура будет комфортной, от +23° до +25°, а на юго-востоке ожидается от +27° до +34°.

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