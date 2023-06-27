Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях.

На среду, 28 июня, в пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, завтра ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра.

"Днем 28 июня в юго-восточной части страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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В указанных областях из-за неблагоприятной погоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 28 июня - прогноз синоптика

Известный синоптик Наталья Диденко говорит, что 28 июня украинцев ждет погода с комфортной температурой. В течение дня, по ее данным, в большинстве областей столбики термометров покажут +20...+26 градусов. На юго-востоке и востоке воздух прогреется до почти жары, +25...+29 градусов, а на западе местами температура не поднимется выше +18...+22 градусов.

Кратковременные дожди с грозами в течение суток 28 июня ожидаются почти по всей Украине, говорит Наталья Диденко. Лишь в центральной части вероятность серьезных дождей завтра незначительна.

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