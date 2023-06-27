Сегодня во многих областях Украины будут грозы.

На сегодня, 27 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, во многих областях ожидаются грозы. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

"Днем 27 июня в западных, восточных, северо-восточных, Винницкой, Житомирской областях грозы", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Погода 27 июня - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

В восточных, северо-восточных, днем и в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем составит 20-25°, на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине свежее,17-22°. В южной части страны будет почти жара, 24-29°.

На Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура по области днем 20-25°; в Киеве столбики термометров будут показывать 22-24°.

Вас также могут заинтересовать новости: