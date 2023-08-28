Последний летний понедельник в Украине будет жарким. 28 августа температура во многих областях нашей страны поднимется до +33°...+35°. Осадки практически покинут территорию Украины, покапает лишь на юго-востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +21°, днем +33°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +21°, днем +32°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
- В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +20°, днем +32°.
- В Тернополе 28 августа ночью будет +20°, днем +34°, практически безоблачно.
- В Хмельницком сегодня в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +34°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +23°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +34°.
- В Виннице сегодня будет +20°...+35°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью +20° днем +34°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+33°, практически безоблачно.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +32°.
- В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+29°.
- В Одессе 28 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +31°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +19°, днем +35°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +35°.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+29°, практически безоблачно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18°...+31°.
- В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +31°, возможен небольшой дождь.
- В Северодонецке - ясно и беозблачно, температура ночью +17°, днем +31°.
Приметы погоды 28 августа
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.