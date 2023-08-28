Дождей практически не останется.

Последний летний понедельник в Украине будет жарким. 28 августа температура во многих областях нашей страны поднимется до +33°...+35°. Осадки практически покинут территорию Украины, покапает лишь на юго-востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +21°, днем +33°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +21°, днем +32°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.

В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +20°, днем +32°.

В Тернополе 28 августа ночью будет +20°, днем +34°, практически безоблачно.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +34°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +23°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +34°.

В Виннице сегодня будет +20°...+35°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +20° днем +34°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+33°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +32°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+29°.

В Одессе 28 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +31°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +19°, днем +35°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+29°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18°...+31°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +31°, возможен небольшой дождь.

В Северодонецке - ясно и беозблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

Приметы погоды 28 августа

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.

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