Последний понедельник апреля в Украине будет довольно прохладным. во многих областях днем ожидается не более +13°...+15°, только на западе старны температура будет на пару градусов выше. Осадков в Украине 28 апреля не ожидается, лишь небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +15°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +17°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +15°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +16°.
- В Тернополе 28 апреля ночью будет +3°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +16°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +19°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем +19°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - ясно, ночью +4°, днем +18°.
- В Виннице сегодня будет 0°...+17°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет +1°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+15°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ночью +5°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+13°.
- В Одессе 28 апреля - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +13°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +14°, ясно.
- В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +2°, днем +15°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, ясно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +13°.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +14°, практически безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +1°...+11°.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +13°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +13°.
28 апреля - праздник, приметы
28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.