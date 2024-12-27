Повышенный уровень нбезопасности объявлен в Карпатах и еще в шести областях.

В ряде областей Украины на 27 декабря объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, утром и в первой половине дня пятницы в северной части страны и в Карпатах ожидается туман. Видимость из-за этого будет снижаться до 200-500 метров.

I уровень опасности объявлен в Карпатах и в таких областях:

Видео дня

Волынская;

Ривненская;

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Сумская.

Накануне выходных в Украине будет облачно.

На крайнем юге страны пройдет небольшой дождь и мокрый снег, ожидается слабый гололед. На остальной территории страны сегодня будет без существенных осадков.

Утром и в первой половине дня в северной части и местами в западных областях туман.

Ветер будет северо-восточный (на западе и севере страны северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах будет -4°...-9°, а днем на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до +1°...+6°.

В Киевской области сегодня также будет облачно. Днем без существенных осадков. Утром и в первой половине дня туман. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по Киевской области ночью и днем будет от -3° до +2°, а в Киеве в течение суток около 0°.

Вас также могут заинтересовать новости: