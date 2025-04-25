Атмосферный фронт изменит погоду 26 апреля.

В субботу, 26 апреля, в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками, сильным ветром и похолоданием. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что через нашу страну будет проходить атмосферный фронт, который и будет тянуть за собой дожди с грозами.

Днем в субботу этот фронт будет смещаться на юго-восток, поэтому дожди в дневные часы ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей. В то же время западные и северные области (кроме Сумщины) уже попадут в сухую погоду.

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Также после прохождения фронта ожидается похолодание.

"26-го апреля в западных, северных областях, большинстве центральных ожидается снижение температуры воздуха до +12...+17 градусов", - прогнозирует Наталка Диденко.

На юге, в восточных областях и на Днепропетровщине, еще будет теплая погода с температурой +20...+26 градусов.

"Атмосферный фронт холодным воздухом будет давить на теплый - как результат, северный ветер предполагается порывистым, порой даже со штормовыми порывами. Осторожно", - предостерегла эксперт по погоде.

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром пройдут грозовые дожди, а днем в субботу уже будет без существенных осадков.

В столице также похолодает до +12...+14 градусов. "Одевайтесь соответственно", - советует Наталка Диденко.

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