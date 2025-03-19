С четверга, 20 марта, погода в Украине улучшится. Осадки уйдут прочь, солнца станет больше, а температура начнет повышаться. Сильнее всего потеплеет на западе страны, где столбики термометров покажут +10°...+12°. На остальной территории тоже станет теплее - до +8°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +2°, днем +11°.
- Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью -2°, днем +11°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +11°.
- В Тернополе 20 марта ночью будет -1°, днем +11°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +12°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +11°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - ясно, ночью -1°, днем +12°.
- В Виннице завтра будет 0°...+11°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +11°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+10°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +8°, ясно и безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+9°.
- В Одессе 20 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +10°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -2°...+6°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +10°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +10°.
20 марта - приметы погоды
20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.