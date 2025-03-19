Осадков по стране не ожидается.

С четверга, 20 марта, погода в Украине улучшится. Осадки уйдут прочь, солнца станет больше, а температура начнет повышаться. Сильнее всего потеплеет на западе страны, где столбики термометров покажут +10°...+12°. На остальной территории тоже станет теплее - до +8°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +2°, днем +11°.

Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью -2°, днем +11°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +11°.

В Тернополе 20 марта ночью будет -1°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью -1°, днем +12°.

В Виннице завтра будет 0°...+11°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+10°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +8°, ясно и безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+9°.

В Одессе 20 марта - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +10°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +10°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -2°...+6°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +10°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +10°.

20 марта - приметы погоды

20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.

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