Народный праздник 18 мая известен под названиями Иринин день, Ирина рассадница.

Православные верующие отмечают церковный праздник 18 мая в честь мученицы Ирины Македонской. Эта святая получила прозвище Ирина Рассадница, поскольку 18 мая наши предки посвящали посевам поздних овощей.

В эту дату обычно уже достаточно тепло, чтобы сеять тыкву, кабачки, огурцы, фасоль, рассаду капусты. Овощи в этот день сажали только женщины, а рожь и пшеницу сеяли только мужчины. Считали, что если сделать наоборот, то о хорошем урожае можно забыть.

В этом году 18 мая отмечается День вышиванки 2023. Искусство вышиванки в Украине всегда было хорошо развито. Примерно до 16 века вышиванки в Киевской Руси были очень дорогими. Такую одежду знатные люди надевали на важные мероприятия, а изготовляли их в специальных мастерских. Со временем вышиванки стали более доступными, и вышивать умела каждая украинка. По вышивке девушки сваты решали, насколько она хозяйственная.

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К 18 мая на полях и в лесах созревают дикие съедобные и целебные растения. Наши предки в этот день собирали лекарственные травы Украины, дикий чеснок, мяту, крапиву. Из свежих растений варили зеленый борщ или запекали пирожки, а лечебную зелень засушивали под солнцем.

Рожденные 18 мая люди очень творческие личности. Они не боятся идти против толпы и иметь собственное мнение. Это очень верные и надежные друзья, а также ответственные родители. Настоящую любовь они обычно находят поздно.

Что нельзя делать 18 мая

Одиноким девушкам в этот день не стоит ходить в гости к вдовцам и вдовам - это плохая примета. Такая девушка долго не сможет найти себе пару.

Нельзя чтобы в этот день было грязно в доме, а также не стоит оставлять грязную посуду на столе, иначе притянете в дом несчастья.

Не жалуйтесь на свою жизнь в этот день, иначе всё станет ещё хуже.

Приметы погоды 18 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если черемуха уже зацвела, то на огороде уже можно сеять тыкву, кабачки, дыню и арбуз.

Если в последние дни не было дождя, но земля мокрая, то лето будет дождливым и не жарким.

Сирень уже отцвела - скоро наступит погодное лето.

В лесу появились первые грибы - к хорошему урожаю овощей и ягод в этом году, а также к хорошей рыбалке.

Гром 18 мая - хорошая примета. Погода скоро улучшится. А если пошел град, то скоро наступит непогода.

Если температура воздуха ночью и днем очень различается, то остаток мая будет переменчивым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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