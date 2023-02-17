Народный праздник 17 февраля известен под названиями Никола Студеный, Волчий сват.

Христиане отмечают церковный праздник 17 февраля в честь преподобного Николая Исповедника. В этот день обычно стояли сильные февральские морозы, поэтому 17 февраля получило название Николай Студеный. Редкий год проходил без морозов 17 февраля.

Однако наших предков февральские морозы уже не пугали. Как правило, в сараях и погребах оставалось достаточно продуктов и припасов на остаток зимы, даже если морозы затянутся.

День Николая Студеного считается очень удачным для любого лечения и целительства. Болезни в эту дату легко излечиваются, а операции и медицинские процедуры проходят удачно. Также дата очень удачна для поездок.

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Также дата 17 февраля считается очень удачной для гаданий и магических обрядов. В этот день гадают на приворот любимого человека, богатство и успехи в торговле. Женщины читают молитву о благополучном возвращении мужа из командировки или поездки.

Что нельзя делать 17 февраля

По давним поверьям, в эту дату собаки становятся злее и агрессивнее. Ни в коем случае нельзя в эту дату дразнить собаку, кричать перед ней и размахивать руками, а также подходить близко к незнакомым собакам. Если заболели в этот день - нельзя пускать болезнь на самотек и отказываться от лечения, иначе болезнь будет трудно вылечить. Без большой надобности в этот день нельзя ходить в лес. Там могут быть злые волки.

Приметы погоды 17 февраля

Иней на Николая - к хорошему урожаю летом.

Длинные сосульки на крышах предвещают хороший урожай овса и льна.

Если на озерах и реках начал таять лед, то скоро наступит весна.

Жаворонки и грачи прилетели из зимовки - к ранней весне и скорому потеплению.

Если у елки ветки вниз сгибаются, то скоро пойдет снег, а если ветки загнуты вверх, то погода будет теплой и ясной.

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