Осадков 14 декабря не ожидается.

Суббота, 14 декабря, в Украине будет солнечной и сухой, но при этом холодной. Практически по всей стране, за исключением южных областей, будет ноль или "минус". Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня ожидается -3°...0°. Только на Закарпатье воздух прогреется до +2°. В Ивано-Франковской и Львовской областях может быть снег. В целом же день обещает быть сухой и с небольшой облачностью.

Около -3° сегодня будет на севере Украины. Тут также ожидаются солнечные прояснения, но осадков не будет.

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Жителей востока Украины сегодня ждет небольшая облачность. Будет сухо, а температура днем максимально составит -3°...-4°.

В центральной части страны сегодня будет небольшая облачность. Тут в течение дня температура максимально повысится до -2°...0°. Без осадков.

Теплее всего традиционно будет на юге Украины. Тут столбики термометров покажут от 0° до +5°. Ожидается небольшая облачность, а жителей Крыма ждет ясная и безоблачная погода.

14 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

14 декабря - Наума. Если день ясный, то зима будет холодной. Если птицы собираются у домов, то скоро будет оттепель.

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