В Карпатах утром уже небольшой "минус".

На выходных в большинстве областей Украины пройдут дожди и снизится температура, а в западных областях на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

12 октября повсеместно, кроме востока и запада, пройдут умеренные, а в большинстве областей значительные дожди. В центральных и южных областях местами будут греметь грозы. Температура днем ожидается в пределах +17°...+22°, но в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях будет холоднее, +11°...+16°.

По данным синоптиков, 13 октября на Левобережье, а днем и в западных областях пройдут умеренные дожди.

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В понедельник в Украине, кроме юго-запада, пройдет небольшой дождь. В высокогорье Карпат дождь будет с мокрым снегом. Температура ночью упадет до +3°...+11° (в воскресенье в западных областях в воздухе заморозки 0°...-3°), а днем ожидается +8°...+15°.

Ветер в ближайшие дни будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

Тем временем в Карпаты уже пришла зима. По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на утро на горе Поп Иван туман, температура воздуха упала до -3°С, а ветер дует со скоростью 15 м/с.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 12 октября

На субботу в семи областях Украины ввели повышенный уровень опасности из-за значительных дождей. Синоптики объявили І уровень опасности в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

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