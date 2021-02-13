Синоптики показали, какие регионы Украины больше всего замело (карта)
Сегодня днем в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков.
По состоянию на 12 февраля самые большие снежные покровы образовались в горах и западных областях страны.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Климатолог анонсировала на ближайшие дни самый холодный период в 2021 году
По информации специалистов, больше всего пострадали Карпаты – там выпало 87 см снега. Кроме того, самые высокие показатели также во Львовской (до 40 см снега), Тернопольской (до 30 см), Волыни (до 33 см).
В некоторых районах Житомирской области выпало до 40 см снега, Винницкой – в пределах 15 см.
В Киеве снежные заносы местами достигают максимальной высоты в 30 см. Изрядно замело Черниговскую область – более 40 см снега.
Погода в Украине
По информации ГСЧС по состоянию на 7:00 утра 13 февраля небольшой снег наблюдается в Житомирской, Ривненской и Черниговской областях.
Сегодня днем в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метели. Температура 8-13° мороза, в западных и южных областях местами
2-7° мороза, в Карпатах 16-21° мороза.
- Винница-10°... -12°
- Днепр-10°... -13°
- Донецк-8°... -11°
- Житомир-10°... -12°
- Запорожье-9°... -11°
- Ивано-Франковск-6°... -7°
- Киев-11°... -13°
- Кропивницкий-11°... -14°
- Луганск-6°... -11°
- Луцк-6°... -7°
- Львов-4°... -6°
- Николаев-8°... -10°
- Одесса-7°... -9°
- Полтава-12°... -14°
- Ровно-8°... -9°
- Симферополь-6°... -10°
- Сумы-13°... -16°
- Тернополь-7°... -9°
- Харьков-10°... -14°
- Херсон-7°... -10°
- Хмельницкий-9°... -10°
- Черкассы-12°... -16°
- Чернигов-11°... -14°
- Черновцы-7°... -8°