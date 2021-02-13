Синоптики показали, какие регионы Украины больше всего замело (карта)

Сегодня днем в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков.

Погода 13 февраля - синоптики показали пострадавшие области от снегопадов: карта / фото УНИАН, Александр Гиманов

По состоянию на 12 февраля самые большие снежные покровы образовались в горах и западных областях страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

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По информации специалистов, больше всего пострадали Карпаты – там выпало 87 см снега. Кроме того, самые высокие показатели также во Львовской (до 40 см снега), Тернопольской (до 30 см), Волыни (до 33 см).

В некоторых районах Житомирской области выпало до 40 см снега, Винницкой – в пределах 15 см.

В Киеве снежные заносы местами достигают максимальной высоты в 30 см. Изрядно замело Черниговскую область – более 40 см снега.

facebook.com/ukrgmc.official

Погода в Украине

По информации ГСЧС по состоянию на 7:00 утра 13 февраля небольшой снег наблюдается в Житомирской, Ривненской и Черниговской областях.

Сегодня днем в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метели. Температура 8-13° мороза, в западных и южных областях местами

2-7° мороза, в Карпатах 16-21° мороза.