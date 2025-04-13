Осадков практически не будет.

В воскресенье, 13 апреля, в Украине станет еще теплее. После холодной и даже морозной последней недели воздух прогреется до более приятных +10°...+13°, а на западе будет до +17°. Существенных осадков не ожидается, только местами на юге могут покапать небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет теплее всего. Тут столбики термометров подскочат до +13°...+17°. Будет сухо и довольно солнечно.

На севере Украины тоже будет сухо. Тут ожидается небольшая облачность с температурой +12°...+14°.

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Жителей востока Украины сегодня ждет свежая погода с температурой +10°...+12°. Тут будет облачно с прояснениями, но без осадков.

В центральной части Украины воздух прогреется до +11°...+13°. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью.

На юге местами могут покапать небольшие дожди, наибольшая их вероятность в Крыму. Воздух тут прогреется до +8°...+12°.

13 апреля - какой праздник, приметы погоды

13 апреля в этом году отмечается Вербное воскресенье. Если береза или клен сок выделяют - к потеплению. Если в этот день тепло, то и лето будет теплым и ранним.

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