Екатерина Лиманская

Температура 11 января снизится по всей стране.

В субботу, 11 января, в Украине станет прохладнее. По всей стране температура снизится до 0°...+6°, на юге и востоке будет немного теплее. Вместе с похолоданием в Украине также ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Холоднее всего сегодня будет на западе Украины. Тут в течение дня ожидается не выше 0°...+4°. Переменная облачность, местами будет снежить.

В большинстве северных областей температура снизится до +2°, однако на Сумщине воздух прогреется до +7° и тут еще ожидается мокрый снег.

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На востоке Украины в субботу будет преимущественно пасмурно. Тут температура максимально повысится до +6°...+8°, местами пройдут дожди и мокрый снег.

В центральной части Украины тепло распределится неравномерно. В Винницкой и Черкасской областях похолодает до +2°...+3°, а на остальной территории местами пройдут дожди, а столбики термометров покажут +6°...+9°.

На юге страны еще задержится тепло до +7°...+10° и местами пройдут дожди, только в Одесской области ожидается преимущественно сухая погода и температура около +5°.

11 января - какой сегодня праздник

11 января в народном календаре - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом. Наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой.

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