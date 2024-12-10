В среду, 11 декабря, осадки в Украине продолжатся. Это будут дожди, мокрый снег и снег в зависимости от температуры. Столбики термометров в большинстве областей покажут 0°...+4°, на юге и местами в центре будет +5°...+8°, а в Крыму температура повысится до +12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
- Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -1°, днем 0°, снег.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем 0°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.
- В Тернополе 11 декабря ночью будет 0°, днем 0°, пасмурно, снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем -1°, снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно.
- В Черновцах в среду - пасмурно, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
- В Виннице завтра будет 0°...+1°, пасмурно, мокрый снег.
- В Житомире в среду ночью будет -1°, днем 0°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, мокрый снег.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +1°...+2°, дождь.
- В Одессе 11 декабря - пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°.
- В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +8°, пасмурно.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +3°, днем +8°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +7°, пасмурно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +2°, пасмурно, мокрый снег.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +6°, пасмурно.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, дождь, +4°...+12°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°, возможен небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +1°, днем +2°.
11 декабря - какой праздник, приметы погоды
11 декабря почитается память трех святых - Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - то лето будет холодным.