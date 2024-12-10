Только на юге страны ожидается преимущественно сухая погода.

В среду, 11 декабря, осадки в Украине продолжатся. Это будут дожди, мокрый снег и снег в зависимости от температуры. Столбики термометров в большинстве областей покажут 0°...+4°, на юге и местами в центре будет +5°...+8°, а в Крыму температура повысится до +12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -1°, днем 0°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем 0°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Тернополе 11 декабря ночью будет 0°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет 0°...+1°, пасмурно, мокрый снег.

В Житомире в среду ночью будет -1°, днем 0°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +2°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, мокрый снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +1°...+2°, дождь.

В Одессе 11 декабря - пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°.

В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +8°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +3°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +7°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +2°, пасмурно, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +6°, пасмурно.

В Симферополе в среду будет пасмурно, дождь, +4°...+12°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°, возможен небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +1°, днем +2°.

11 декабря - какой праздник, приметы погоды

11 декабря почитается память трех святых - Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - то лето будет холодным.

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