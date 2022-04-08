Температура воздуха на значительной части Украины в субботу ожидается высокой, но с воскресенья начнется похолодание.

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается по-весеннему пестрой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Погода на завтра

По ее словам, в субботу, 9 апреля, в западных и северных областях Украины пройдут периодические дожди. В Карпатах и прикарпатских областях, возможно, даже с мокрым снегом.

На Юге, Востоке и в центре Украины будет доминировать сухая погода. "Разве что завтра вечером на Харьковщине пройдет местами небольшой дождь", - добавляет Диденко.

Ветер в большинстве областей Украины ожидается порывистым, в южных, восточных и центральных областях его скорость может достигать 15-20 метров в секунду.

"Температура воздуха на значительной части нашей территории ожидается в субботу высокой, +14+20 градусов. Однако на крайнем западе, местами в северных областях и в прибрежных районах Украины воздух завтра будет уже более свежим, +11+14 градусов", - отметила синоптик.

В Киеве завтра, 9 апреля, также возможен дождь. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 13-14 градусов тепла.

Погода на воскресенье

В целом похолодание в Украине в воскресенье, 10 апреля коснется западных, северных областей, а также Винницкой и Одесской областей.

На Востоке, в большинстве центральных областей и на Юге еще удержится теплая воздушная масса.

В понедельник, 11 апреля, похолодание распространится дальше. И только в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях ожидается +15+20 градусов. Но уже 12 апреля температура воздуха снизится и там.

В Киеве в воскресенье-понедельник ожидается ощутимое похолодание, днем до +7+11 градусов.

"Ближайшая метеорологическая перспектива в Украине - неоднородная, как это бывает весной, поэтому постепенно, без метаний, спокойно, уверенно и профессионально следим за развитием атмосферных событий", - подытожила Диденко.

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