"Световые столбы": под Одессой в небе заметили редкое природное явление (фото)
"Световые столбы" появляются только при низких температурах, когда свет от наземных источников отражается в кристалликах льда, взвешенных в воздухе.
Жители Черноморска Одесской области ночью наблюдали редкое природное явление - "световые столбы".
Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Одесса".
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По данным сообщества, это явление можно увидеть при очень низких температурах.
Данный оптический эффект возникает, когда свет от наземных источников, например фонарей, отражается на ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе.
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