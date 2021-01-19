"Световые столбы": под Одессой в небе заметили редкое природное явление (фото)

10:27, 19 января 2021
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"Световые столбы" появляются только при низких температурах, когда свет от наземных источников отражается в кристалликах льда, взвешенных в воздухе.

В небе над Черноморском заметили редкое природное явление / фото "Новости Одесса"
В небе над Черноморском заметили редкое природное явление / фото "Новости Одесса"

Жители Черноморска Одесской области ночью наблюдали редкое природное явление - "световые столбы".

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Одесса".

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По данным сообщества, это явление можно увидеть при очень низких температурах.

Данный оптический эффект возникает, когда свет от наземных источников, например фонарей, отражается на ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе.

Над Черноморском появились "световые столбы" / фото "Новости Одесса"
Над Черноморском появились "световые столбы" / фото "Новости Одесса"
"Световые столбы" в Одесской области / фото "Новости Одесса"
"Световые столбы" в Одесской области / фото "Новости Одесса"

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: фотоновости Одесщины
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