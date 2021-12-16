Синоптик дал ответ на вопрос, который многих волнует с детства.

Видимо, все замечали, что снег под ногами скрипит. Особенно это слышно во время морозов. А задумывались ли вы, почему так происходит? На этот вопрос, который многих беспокоит еще с детства, дал ответ синоптик Игорь Кибальчич.

Он рассказал, что снег состоит из множества снежинок разнообразной конфигурации и примерно 90% всего его объема занимает воздух.

"При разной нагрузке (например, хождение человека или езда авто), воздух из него (снега - УНИАН) выдавливается, снежинки трутся друг с другом и ломаются, издавая при этом звуки, которые воспринимаются как скрип", - пояснил он в материале на портале meteoprog.

Синоптик отметил, что обычно скрип снега отчетливо слышен при температуре ниже -5°...-2°. Если же температура выше, то скрип отсутствует.

Существует три основные причины возникновения звуков:

Разрушение кристалликов снега;

Скольжение (смещение и трение) кристалликов друг с другом под давлением;

Деформация кристаллической решетки.

Основной причиной скрипа снега считается именно первая - разрушение кристалликов.

Как рассказал синоптик, на характер звука влияет также форма снежинок. Она зависит уже от температурно-влажностных условий в атмосфере в момент снегопада и может быть очень разнообразной: от палочек, иголок и столбиков, до пластинок и шестиугольных кристаллов.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину идет серьезное похолодание. По ее словам, температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...-18 градусов, а днем мороз будет колебаться вблизи -5...-10 градусов. Поэтому, если в эти дни навалит снега - вы будете знать, почему он скрипит.

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Автор: Екатерина Лиманская