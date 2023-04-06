Ожидается возникновение новых торнадо.

Утром в среду, 5 апреля, по американскому штату Миссури пронесся торнадо. Он забрал жизни пятерых людей, при этом власти предупреждают о возможности образования новых торнадо.

Как сообщает NBC, торнадо, который пронесся по юго-восточному штату Миссури, оставил масштабные разрушения. По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Дэвида Виттена, торнадо пронесся по сельской местности округа Боллинджер к югу от Сент-Луиса со скоростью около 45 миль в час. Смерч бушевал примерно 15 минут между 3:30 и 4:00 по центральному времени.

Сержант дорожного патруля штата Миссури Кларк Пэррот выразил надежду, что число жертв не увеличится.

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"Ущерб довольно обширный. Просто душераздирающе это видеть", – описал он произошедшее.

Торнадо в США

В субботу, 25 марта, по США пронесся мощный торнадо, забравший жизни 23 человек. Больше всего пострадали штаты Миссисипи и Алабама.

Ранее торнадо обрушился на Штаты в конце февраля. Тогда ему предшестовал мощный зимний шторм. Из-за стихии без света остались десятки тысяч домов в Калифорнии, Техасе и Оклахоме.

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