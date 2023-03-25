Порывы ветра фактически "стерли с лица земли" местный городок Миссисипи Роллинг Форк

На Соединенные Штаты Америки в субботу, 25 марта, обрушился смертоносный торнадо, который забрал жизни более двух десятков людей и полностью разрушил один из городов.

По данным SkyNews, торнадо забрал жизни 23 человек. Самые большие разрушения отмечаются в американских штатах Миссисипи и Алабама: там уничтожено множество зданий, повреждены линии электропередач.

Также порывы ветра фактически "стерли с лица земли" местный городок Миссисипи Роллинг Форк - там погибло по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщил в эфире CNN мэр Роллинг Форка Элдридж Уокер.

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"Моего города больше нет, но мы живы. Мы собираемся вернуться сильными", - заявил он.

СМИ сообщают, что порывы ветра достигла скорости около 113 км в час, всего длина пути смерча составляет более 160 километров.

На данный момент экстренные службы занимаются ликвидацией последствий происшествия. Только в Миссисипи без электроснабжения остались почти 17 тысяч домохозяйств. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Недавно торнадо обрушился на Калифорнию

Напомним, что в феврале 2023 года на США также обрушился масштабный торнадо, который стал причиной значительных разрушений в штате Калифорния.

Тогда порывы ветра обесточили порядка 46 500 тысяч местных домохозяйств. Еще 28 300 домов остались без электричества в Техасе и Оклахоме.

28 февраля СМИ сообщали о 12 пострадавших вследствие происшествия. Скорость ветра фиксировали на уровне 114 миль в час (183 км/ч).

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