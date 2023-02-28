В результате непогоды люди остались без электричества.

Зимний шторм, обрушившийся на Калифорнию, переместился на восток, принеся с собой торнадо и сильные ветры.

Жителей Оклахомы, Канзаса, Миссури и Техаса призвали искать убежища, пишет BBC. Около 46 500 домов в Калифорнии остаются без электричества, еще 28 300 - в Техасе и Оклахоме. Из-за непогоды закрыты пляжи и автомагистрали. Известно о 12 пострадавших.

Видео дня

Семь торнадо обрушились на штат Оклахома в воскресенье. В сети появились снимки с перевернутыми автомобилями и разрушенными домами. В северном Техасе зафиксировали скорость ветра 114 миль в час (183 км/ч).

По данным Национальной метеорологической службы, такая погода сохранится до понедельника. В некоторых частях Мичигана ожидают еще один шторм.

Непогода в США

Как известно, в пятницу на Запад США обрушились обильные снегопады и дожди. Жители Мичигана остались без света из-за ледяного шторма.

В результате непогоды власти закрыли крупные автострады и отменили более 300 авиарейсов.

Национальная метеорологическая служба нзвала этот шторм сильнейшим из всех, когда-либо обрушивавшийся на Южную Калифорнию

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