В Европе волны жары случаются чаще и интенсивнее, чем во многих других частях мира, а во многих домах нет кондиционеров.

Не существует единого архитектурного приема, способного решить проблему изнуряющей жары, охватившей этим летом большую часть Европы. Но, по мнению экспертов, на континенте, где кондиционирование воздуха относительно ограничено, методы устойчивого строительства могут иметь большое значение для защиты жителей.

Как пишет The New York Times, эти особенности, в том числе внутренние дворы, тяжелые ставни, светоотражающая окраска и фасады из белого камня, могут сохранять в домах естественную прохладу и снижать потребность в кондиционировании воздуха. Проблема, особенно для средиземноморских городов, которые пережили палящую жару этим летом, заключается в том, что многие новые здания были построены с использованием западных стилей, которые удерживают тепло, говорит Мариалена Николопулу, профессор устойчивой архитектуры в Кентском университете в Англии.

Современные высотные здания и использование таких материалов, как асфальт для дорог, удерживают тепло, способствуя возникновению эффекта "теплового острова", когда в городах жарче, чем в окружающих сельских районах. Жара в Греции привела к засушливым условиям, которые спровоцировали лесные пожары в некоторых частях страны.

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В Соединенных Штатах некоторые домовладельцы и предприятия вкладывают средства в недорогие методы охлаждения зданий, такие как покраска крыш в белый или другой светоотражающий цвет, который может помочь сделать кондиционеры более энергоэффективными.

В средиземноморских странах, таких как Греция, Италия, Испания и Португалия, традиционные дома, как правило, обладают качествами, позволяющими "дуть с ветерком". Толстые стены помогают поглощать тепло в течение дня и отдавать его ночью, а элементы, обеспечивающие тень, такие как перголы, также служат для охлаждения жителей и уменьшения воздействия солнечных лучей. Узкие проходы в некоторых центрах городов и усаженные деревьями улицы также создают тень для пешеходов.

В Европе волны жары случаются чаще и интенсивнее, чем во многих других частях мира, а во многих домах нет кондиционеров. Правительства Греции, Италии и Испании ввели меры для защиты жителей от жары, в том числе направляя людей в общественные места для охлаждения, полагаясь на системы предупреждения об экстремальной жаре и планируя создание небольших парков по соседству, в которых может быть на несколько градусов прохладнее, чем на улицах.

Эксперты по охлаждению говорят, что повышенная зависимость от энергоемких систем кондиционирования воздуха не является устойчивым решением. Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному в 2019 году, на обычные охлаждающие устройства, включая кондиционеры и холодильники, уже приходится до 10 процентов всех глобальных выбросов парниковых газов.

По словам экспертов по охлаждению, особенно в местах, где нет кондиционеров, изменение образа жизни имеет решающее значение для адаптации к повышению температуры. К ним относятся избегание прогулок на свежем воздухе в самые жаркие часы дня, проверка уязвимых соседей и соблюдение сиесты - даже в Северной Европе и местах с более прохладным климатом, где люди не привыкли прекращать работу или деятельность в послеполуденную жару.

Хотя температура в Северной Европе, как правило, ниже, чем в Южной Европе, основная проблема заключается в том, что многие дома спроектированы таким образом, чтобы удерживать тепло.

Примером этого является Скандинавия, где многие дома построены с использованием более легких строительных материалов, таких как дерево, которое отлично подходит для холодной погоды, но может затруднить выживание в сильную жару.

Исследование Оксфордского университета, опубликованное в этом месяце, показало, что в Великобритании, Норвегии и Швейцарии будет наблюдаться наиболее резкое относительное увеличение числа некомфортно жарких дней, если глобальная цель ограничения потепления до 1,5 градусов Цельсия (2,7 градуса по Фаренгейту) выше доиндустриального уровня не будет достигнута.

Без устойчивых вмешательств растущая зависимость от кондиционирования воздуха будет способствовать циклу ускоренного сжигания ископаемого топлива, чтобы охлаждать людей, поскольку мир снаружи становится все жарче.

Погода в Европе и мире - подробности

Греция уже долгое время борется с лесными пожарами. За последние две недели в стране зафиксировали три волны средиземноморской жары, в результате чего пять человек погибли. Лесные пожары на популярном острове Родос, которые горят уже десять дней, вызвали крупнейшую в истории Греции эвакуацию людей.

Хотя до конца месяца еще есть время, ученые уже выразили уверенность, что этот июль станет самым жарким на планете за всю историю метеонаблюдений. А некоторые специалисты считают, что июль 2023 года вообще станет самым жарким месяцем на Земле за последние 120 тыс. лет.