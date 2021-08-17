Коммунальщики ликвидируют последствия, а в городском совете подсчитывают убытки.

Во Львове в результате утренней непогоды повалены почти 30 деревьев, повреждены автомобили и аттракционы в парке.

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, по состоянию на 09:00 в городе обнаружено 27 поваленных деревьев – из них девять по городу и 18 в парках.

Также поломано 15 веток деревьев, некоторые из них упали на автомобили.

Кроме того, было временное подтопление перекрестка улиц Ряшевская – Городоцкая.

В парках спасатели обнаружили 18 поваленных деревьев. В частности, в парках Иоанна Павла II, Скниловском и Стрыйском повалено по три дерева. В парках Песковые озера, Высокий замок, Лычаковский и Левандовский повалены по два, в парке Левандовское озеро – одно дерево.

По информации очевидцев, одно дерево упало на аттракционы в Парке культуры.

В мэрии отметили, что поваленных деревьев может быть значительно больше. К тому же сегодня во Львове синоптики и в дальнейшем прогнозируют непогоду – грозы, град и шквалы до 22 м/с.

По информации Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, в области в результате урагана без света остались жители 191 населенного пункта.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня на западе Украины ожидаются грозы и шквалы.

"17 августа днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

В Ривне и Ривненской области до конца суток ожидаются шквалы 25-28 м/с. Объявлен II уровень опасности, оранжевый. Об этом сообщает Ривненский областной центр по гидрометеорологии. Такая же погода, по данным Укргидрометцентра, ожидается и на Львовщине.

Авторы: Екатерина Лиманская, Мирослава Бзикадзе