Сказочная зима в Карпатах: на вершинах лежит снег, горы утопают в тумане (фоторепортаж)
Морозная погода добралась до Карпат.
На вершинах карпатских гор лежит снег, на деревьях - иней, а долины окутаны туманом.
Это видно на фотографиях, которые опубликовали пользователи в соцсетях.
Зима уже здесь: на Сумщине выпало 6 сантиметров снега (видео)
"По верхам гуляет пронизывающий морозный ветер, от которого мерзнут руки. Но, как ни странно, тропы и горные дороги не замерзли, а, наоборот, раскисли и превратились в сплошное болото", - говорится в подписях к фото.
Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook, на горе Поп Иван Черногорский - ясно, переменная облачность. Температура упала до -1°.
Первый снег в Украине
15 ноября в нескольких украинских городах выпал первый снег.
В частности, пользователи соцсетей сообщают, что снегом засыпало Харьков и Шостку Сумской области. Украинцы начали активно делиться снимками первого снега.
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