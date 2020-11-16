Сказочная зима в Карпатах: на вершинах лежит снег, горы утопают в тумане (фоторепортаж)

13:11, 16 ноября 2020
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Морозная погода добралась до Карпат.

На вершинах карпатских гор лежит снег, на деревьях - иней, а долины окутаны туманом.

Это видно на фотографиях, которые опубликовали пользователи в соцсетях.

Зима уже здесь: на Сумщине выпало 6 сантиметров снега (видео)

"По верхам гуляет пронизывающий морозный ветер, от которого мерзнут руки. Но, как ни странно, тропы и горные дороги не замерзли, а, наоборот, раскисли и превратились в сплошное болото", - говорится в подписях к фото.

Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook, на горе Поп Иван Черногорский - ясно, переменная облачность. Температура упала до -1°.

Первый снег в Украине

15 ноября в нескольких украинских городах выпал первый снег.

В частности, пользователи соцсетей сообщают, что снегом засыпало Харьков и Шостку Сумской области. Украинцы начали активно делиться снимками первого снега.

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Автор: Елена Пилипчак

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