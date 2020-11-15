В Украине несколько городов засыпало первым снегом: завораживающие кадры

Сегодня снег выпал в Харьковской и Сумской областях.

Сегодня в нескольких украинских городах выпал первый снег.

Читайте также Народные синоптики рассказали, какой будет погода на Николая и в новогоднюю ночь

В частности, пользователи соцсетей сообщают, что снегом засыпало Харьков и Шостку Сумской области. Украинцы начали активно делиться снимками первого снега.

Напомним, что согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в эти выходные, 14-15 ноября, в Украине не ожидается сильных осадков.

На выходных ночью -3°...+4°, днем +4°...+9°, на северо-востоке +2°...+5°.

На Закарпатье и в Крыму +9°...+13°.

В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +5°...+6°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: