В Украине несколько городов засыпало первым снегом: завораживающие кадры
Сегодня снег выпал в Харьковской и Сумской областях.
Сегодня в нескольких украинских городах выпал первый снег.
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В частности, пользователи соцсетей сообщают, что снегом засыпало Харьков и Шостку Сумской области. Украинцы начали активно делиться снимками первого снега.
Напомним, что согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в эти выходные, 14-15 ноября, в Украине не ожидается сильных осадков.
На выходных ночью -3°...+4°, днем +4°...+9°, на северо-востоке +2°...+5°.
На Закарпатье и в Крыму +9°...+13°.
В Киеве в субботу и воскресенье будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +5°...+6°.
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