В Украину идет потепление / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 10 февраля, морозы в Украине чуть ослабнут. Ночью еще будет очень холодно, местами - до -15°, а днем в отдельных областях столбики термометров доберутся до "нуля" и даже выше. Осадков не ожидается. В Украине будет царить небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью -7°, днем 0°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -9°, днем 0°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +1°.
  • В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем 0°.
  • В Тернополе 10 февраля ночью будет -12°, днем -1°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -1°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -15°, днем +2°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -7°, днем 0°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -15°, днем -2°.
  • В Виннице завтра будет -8°...+1°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью -8° днем 0°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем 0°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-1°.
  • В Одессе 10 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +1°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет -8°, днем +1°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +1°.
  • В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-2°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.
  • В Днепре температура ночью будет -6°, днем -2°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, -10°...-3°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -1°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -1°.
10 февраля погода в Украине повернет на потепление / фото УНИАН

Приметы погоды 10 февраля

10 февраля - Єфремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.

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