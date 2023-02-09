Ночи еще будут морозными, а днем в отдельных областях уже ожидается небольшой "плюс".

В пятницу, 10 февраля, морозы в Украине чуть ослабнут. Ночью еще будет очень холодно, местами - до -15°, а днем в отдельных областях столбики термометров доберутся до "нуля" и даже выше. Осадков не ожидается. В Украине будет царить небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью -7°, днем 0°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -9°, днем 0°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +1°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем 0°.

В Тернополе 10 февраля ночью будет -12°, днем -1°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -15°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -7°, днем 0°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -15°, днем -2°.

В Виннице завтра будет -8°...+1°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -8° днем 0°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем 0°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-1°.

В Одессе 10 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +1°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -8°, днем +1°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -8°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-2°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем -2°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, -10°...-3°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -1°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -1°.

Приметы погоды 10 февраля

10 февраля - Єфремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.

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