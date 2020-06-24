Непогода на Буковине: некоторые жители отказываются от эвакуации (видео)

На призывы властей и спасателей люди не реагируют.

Не все жители подтопленных сел готовы к эвакуации / фото irk.today

В Черновицкой области жители одного из сел, которое оказалось затопленным и отрезанным от сообщения, отказались от эвакуации.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук, передает ТСН.

"Есть эвакуированные. Более 100 человек, из них 24 ребенка. Есть такая довольно неожиданная ситуация, когда в Герцаевском районе в селе Лунка 13 домохозяйств, которые остались отрезанными от твердого сообщения на возвышении, на острове, отказываются от эвакуации. Староста села, и глава общины, и райгосадминистрация, и ГСЧС просят, предлагают, но они отказываются. Они ссылаются на свой большой опыт наводнения 2008 года: говорят, что их дома не затопит, а если и будет подниматься вода, то они поднимутся на второй этаж", - сообщил Осачук.

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В Черновцах, по его словам, критическая ситуация сложилась на Калиновском рынке, который полностью затопило.

"Критическая ситуация на коммунальном предприятии Черновцы - Калиновский рынок. Двое суток предприниматели выносили свой товар, вывозили, и сейчас здесь дежурят практически круглосуточно, наблюдая за тем, как уже до крайних рядов вода из Прута поступает. Гидрометеорологический прогноз на после обеда такой, что вода может подняться еще на полтора метра и таким образом затопить следующие кварталы", - добавил председатель Черновицкой ОГА.

Чиновник заверил, что в случае необходимости власти готовы к эвакуации, а социальные выплаты в первую очередь будут направлены в населенные пункты, которые больше всего пострадали от паводков.

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"Мы обязательно поддерживаем всех, у кого какая есть потребность. Есть большое количество автобусов в случае необходимости для эвакуации. Все обеспечены продуктами питания. Особый контроль и акцент на семьях в сложных жизненных обстоятельствах. Департамент социальной защиты, в первую очередь, обращает на них внимание, так же социальные выплаты направляются в первую очередь в населенные пункты районов, которые пострадали", - подчеркнул он.

На своей странице в Facebook глава ОГА показал последствия непогоды в двух селах области.

Как сообщал УНИАН, на Прикарпатье из-за паводков оказалась затопленной больница, в которой лечат пациентов с коронавирусом.