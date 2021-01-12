Ученые назвали причину теплой зимы в Украине и рассказали, чем грозит отсутствие снега

09:03, 12 января 2021
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Гидрологи бьют тревогу, поскольку рекам не из чего пополнять запасы воды.

Климат в Украине начал меняться / Фото ua.depositphotos.com
Климат в Украине начал меняться / Фото ua.depositphotos.com

Ученые объясняют вторую подряд малоснежную зиму с теплой погодой в Украине глобальными изменениями климата.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", гидрологи бьют тревогу, поскольку рекам не из чего пополнять запасы воды.

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"Большинство последних зим очень малоснежные, поэтому весной на реках не происходят подъемы уровня воды, которые в целом характерны для рек Украины. Это притоки среднего Днепра, река Рось, частично Южный Буг, где уже несколько лет подряд у нас очень низкая водность", - рассказала начальница отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктория Бойко.

Эколог Наталья Гозак сообщила, что дефицит воды в Украине уже ощутим, особенно в сельских районах.

"Украина относится к вододефицитным странам, хотя на самом деле это не так очевидно для нас. Но, тем не менее, доступность воды не такая хорошая, как мы привыкли", - пояснила Гозак.

Как пояснил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, температурный хаос, который накрыл Европу и, в частности, Украину - это переход к новому климату.

"Первый этап - это разбалансировка того климата, который был", - отметил он.

Как сформируется новый климат, пока является загадкой даже для ученых.

Аномально теплая зима в Украине

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, как и в прошлом году в Украине этой зимой будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу.

"Атлантический и Северный Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе. Все это влияет на атмосферные процессы, что в конце концов приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будет преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии", – объясняет климатолог.

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Автор: УНИАН

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Теги: зимаклиматглобальное потеплениеизменения климатазима в Украинеклиматологи
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