Ученые назвали причину теплой зимы в Украине и рассказали, чем грозит отсутствие снега
Гидрологи бьют тревогу, поскольку рекам не из чего пополнять запасы воды.
Ученые объясняют вторую подряд малоснежную зиму с теплой погодой в Украине глобальными изменениями климата.
Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", гидрологи бьют тревогу, поскольку рекам не из чего пополнять запасы воды.
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"Большинство последних зим очень малоснежные, поэтому весной на реках не происходят подъемы уровня воды, которые в целом характерны для рек Украины. Это притоки среднего Днепра, река Рось, частично Южный Буг, где уже несколько лет подряд у нас очень низкая водность", - рассказала начальница отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктория Бойко.
Эколог Наталья Гозак сообщила, что дефицит воды в Украине уже ощутим, особенно в сельских районах.
"Украина относится к вододефицитным странам, хотя на самом деле это не так очевидно для нас. Но, тем не менее, доступность воды не такая хорошая, как мы привыкли", - пояснила Гозак.
Как пояснил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, температурный хаос, который накрыл Европу и, в частности, Украину - это переход к новому климату.
"Первый этап - это разбалансировка того климата, который был", - отметил он.
Как сформируется новый климат, пока является загадкой даже для ученых.
Аномально теплая зима в Украине
По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, как и в прошлом году в Украине этой зимой будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу.
"Атлантический и Северный Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе. Все это влияет на атмосферные процессы, что в конце концов приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будет преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии", – объясняет климатолог.
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