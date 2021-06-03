Лето в этом году начнется лишь с 10 июня и закончится на 10 дней раньше календарного срока. При этом ожидается много осадков и максимум +32 градуса тепла.

Лето в этом году не будет жарким и закончится на 10 дней раньше календарного срока.

Такое мнение в блиц-интервью "Обозреватель" высказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, этим летом 40-градусной жары не будет. К тому же лето начнется примерно с 10 июня и закончится на 10 дней раньше календарного срока.

По словам Мартазиновой, июнь в этом году будет прохладным и дождливым; июль теплым, но сухим и с двумя периодами понижения температуры; август будет неустойчивым, а конец лета – холодным и с осадками.

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"Прогноз, который я озвучиваю, актуален для центральных регионов Украины. Но все процессы, которые связаны с осадками, с резкими похолоданиями – крупномасштабные. Я спокойно могу ими накрывать всю территорию Украины. Это очень долгосрочный прогноз, поэтому он может отличаться на 1-2 дня. Температурные показатели плюс-минус 1-2 градуса",- акцентировала внимание синоптик.

Погода в июне

Синоптик прогнозирует, что лето начнется 10 июня. Комфортная погода установится только к 20-м числам месяца

Июнь будет дождливым. В отдельные дни осадки будут очень сильными. В первой половине месяца будут неоднократные похолодания, но после 10 июня температура поднимется, а к третьей декаде месяца она станет очень комфортной для отдыха.

"Похолодание, которое мы видим сейчас, не последнее. Позже температура, конечно, повысится, но к 10 июня снова понизится. Возможно, что в первой декаде июня в отдельных регионах – на Прикарпатье, в Карпатах – в низинах могут быть даже заморозки",- рассказала синоптик.

Во второй декаде месяца, по ее данным, будут неоднократные сильные ливневые дожди. С 15 июня температура начнет повышаться, но до +40 градусов не дойдет. В третьей декаде температура в центральных районах Украины в отдельные дни будет доходить до +28… +30 градусов.

Погода в июле

По словам Мартазиновой, месяц будет сухим.

"После первой пятидневки температура будет доходить до +28… +30 градусов. Потом ближе к 20 июля будет незначительное кратковременное похолодание, сопровождающееся осадками. Причем осадки могут быть существенными. Однозначно возможны сильные грозы, усиление ветра", - рассказала синоптик.

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По ее словам, до конца месяца возможны незначительные осадки и температура около +25… +28 градусов. Остальные дни должны быть сухими и теплыми, до +30 градусов.

Погода в августе

"В первой декаде температура может достигать +30 градусов. На протяжении месяца несколько дней может доходить до +31… +32 градусов. Погода снова будет неустойчивой – 5 дней одна температура, следующие 5 дней – другая. Достаточно прохладная пятидневка с температурой от +20 до +25, потом опять потепление на пять дней",- рассказала синоптик.

По ее данным, после 20 августа будет резкое понижение температуры и значительные осадки.

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Автор: Екатерина Лиманская