Сегодня в Украине будет холодно / Фото REUTERS

Рабочая неделя в Украине начнется с холодной погоды. Ночью - морозы, а днем в большинстве областей ожидается +9°...+12°, а на Севере и Востоке  - еще холоднее, до +6°...+8°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня  будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью -1°, днем +7°.
  • Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью -1°, днем +10°.
  • В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +11°.
  • В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью 0°, днем +10°.
  • В Тернополе 25 октября ночью будет 0°, днем +10°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком сегодня  будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -4°, днем +12°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+13°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +10°.
  • В Виннице сегодня будет 0°...+9°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Черкассах будет практически безоблачно, ночью -4°, днем +7°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...+7°.
  • В Одессе 25 октября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +10°.
  • В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°.
  • В Запорожье температура ночью -2°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит -4°...+6°, небольшая облачность.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +6°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+6°.
  • В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +7°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +7°.
Погода в Украине 25 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 25 октября

25 октября - Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.

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Автор: Екатерина Лиманская