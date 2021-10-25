Сегодня в большинстве областей будет преобладать небольшая облачность, на Западе - солнечно. Без осадков.

Рабочая неделя в Украине начнется с холодной погоды. Ночью - морозы, а днем в большинстве областей ожидается +9°...+12°, а на Севере и Востоке - еще холоднее, до +6°...+8°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью -1°, днем +7°.

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью -1°, днем +10°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +11°.

В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью 0°, днем +10°.

В Тернополе 25 октября ночью будет 0°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -4°, днем +12°.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+13°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +10°.

В Виннице сегодня будет 0°...+9°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Черкассах будет практически безоблачно, ночью -4°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...+7°.

В Одессе 25 октября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +10°.

В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -4°...+6°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+6°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +7°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +7°.

Народные приметы на 25 октября

25 октября - Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская