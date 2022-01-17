Сегодня в Украине ожидаются снегопады / Фото ua.depositphotos.com
Сегодня в большинстве областей Украины ожидается снег, а также мокрый снег с дождями. Наибольшая интенсивность осадков будет в западных областях, а наименьшая - на востоке страны. Сухая погода с небольшой облачностью ожидается лишь на юге Украины.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +1°, снег.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем 0°, снег с дождем.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.
- В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +1°, снег.
- В Тернополе 17 января ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.
- В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +3°, снег.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -8°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +3°, снег.
- В Виннице сегодня будет -4°...0°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег.
- В Житомире в понедельник будет ночью -4°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +2°, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, снег.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°, снег.
- В Одессе 17 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +6°.
- В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит -6°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +1°, небольшой снег.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+6°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +3°, дождь.
- В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +3°, дождь.
Народные приметы на 17 января
17 января - Феклистов день. Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут.