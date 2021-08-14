Сегодня по всей Украине установится комфортная температура. День обещает быть теплым и погожим. Без дождей, раскаленного солнца и бурь. Максимально воздух прогреется до +29°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На западе страны ожидается +26°...+29°. В Тернопольской и Ивано-Франковской областях будет ясно и безоблачно. В остальных областях - небольшая облачность.
До +28° прогреется воздух на севере Украины. Здесь также будет небольшая облачность.
Аналогичная погода ждет и жителей центра Украины. +27°...+29°, небольшая облачность. Местами - ясно и безоблачно.
На востоке сегодня будет прохладнее всего: +25°...+26°. Без осадков, облачно с прояснениями.
На юге температура будет около +29°, а в Крыму - до +24°. Сухо, небольшая облачность.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о возвращении жары в Украину.
"Уже с понедельника, с 16 августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения",- сообщила она.
По ее данным, ожидается до +35°