По всей стране ожидается комфортная температура, максимум до +29 градусов.

Сегодня по всей Украине установится комфортная температура. День обещает быть теплым и погожим. Без дождей, раскаленного солнца и бурь. Максимально воздух прогреется до +29°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны ожидается +26°...+29°. В Тернопольской и Ивано-Франковской областях будет ясно и безоблачно. В остальных областях - небольшая облачность.

До +28° прогреется воздух на севере Украины. Здесь также будет небольшая облачность.

Аналогичная погода ждет и жителей центра Украины. +27°...+29°, небольшая облачность. Местами - ясно и безоблачно.

На востоке сегодня будет прохладнее всего: +25°...+26°. Без осадков, облачно с прояснениями.

На юге температура будет около +29°, а в Крыму - до +24°. Сухо, небольшая облачность.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о возвращении жары в Украину.

"Уже с понедельника, с 16 августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения",- сообщила она.

По ее данным, ожидается до +35°

Автор: Екатерина Лиманская