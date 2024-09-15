Из-за наводнений в Польше и Чехии отменили ряд рейсов в Украину

Также возможны проблемы с рейсами из Украины.

Из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"По состоянию на сейчас, оба поезда из Праги - в Чоп и в Перемышль - до сих пор на территории Чехии и без шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы. Поэтому мы напоминаем, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой наш рейс аналогичного направления в течение ближайших суток на любые свободные места без обмена билетов", - рассказали в пресс-службе.

Там также посоветовали пассажирам из Украины, которые направляются на свою стыковку в пражском направлении, связаться с чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание следующих рейсов

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"Есть высокая вероятность того, что пассажирам стоит запланировать ночевку в городе стыковки", - добавили в пресс-службе.

Наводнение в Европе: что известно

Как сообщал УНИАН, центральную Европу накрыли мощные дожди, возникли наводнения. В частности в Румынии от наводнений пострадали 19 сел в восьми уездах, есть погибшие.

Из-за наводнения на польско-чешской границе на неопределенное время закрыли два пункта пропуска, поскольку они не могут работать.

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