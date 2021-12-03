Дожди в стране уже прекратились. Силы брошены на поиски пропавших.

Сильные дожди вызвали наводнения и оползни в центральном Вьетнаме. В результате стихии не менее 18 человек погибли или пропали без вести, разрушены дома и повреждены дороги.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, сильнее всего пострадали прибрежные города Фу Йен, Бинь Динь и главная кофейная провинция Вьетнама Даклак.

В результате наводнения было затоплено 780 гектаров рисовых полей.

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Напомним, что проливные дожди во Вьетнаме начались в конце ноября.

По данным The Wathers, в пострадавших районах затоплено около 60000 домов, а паводковые воды достигли 1,2 метров. В одном из городов за сутки выпало 432 миллиметра осадков.

В заявлении правительства говорится, что сейчас дожди утихли, на данный момент предпринимаются усилия по поиску пропавших без вести.

Сообщается, что Вьетнам подвержен штормам и наводнениям из-за протяженной береговой линии. Так, в прошлом году в результате стихийных бедствий - преимущественно наводнений, оползней и штормов - погибло 378 человек.

Как сообщалось ранее, в Индонезии наводнение затронуло более 25000 человек на Суматре. В результате оползней погибло 5 человек.

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Автор: Екатерина Лиманская