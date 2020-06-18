Сильный дождь затопил село в Винницкой области
Из-за дождя было подтоплено 5 жилых домов.
Из-за сильного ливня 17 июня в селе Клембовка Ямпольского района Винницкой области произошло подтопление частных домохозяйств.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Из-за дождя было подтоплено 5 жилых домов, 8 приусадебных участков, 5 колодцев и частично размыто 300 м улиц.
Сейчас спасатели с помощью мотопомпы проводят откачку воды из приусадебных участков частных домохозяйств. Транспортное сообщение не нарушено.
К ликвидации последствий непогоды привлечено 4 человека личного состава и один аварийно-спасательный автомобиль от ГСЧС, а также местное население.
Затопленные огороды и дома: в Винницкой области прошел мощный ливень
Напомним, в четверг, 18 четверг, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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