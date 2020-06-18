Местами ожидается град.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 июня / фото УНИАН

В четверг, 18 четверг, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 18 июня грозы, в отдельных районах, кроме северо-восточных и восточных областей, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 18 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +30°.