В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 июня
Местами ожидается град.
В четверг, 18 четверг, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Херсонской области пронесся разрушительный смерч (видео)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 18 июня грозы, в отдельных районах, кроме северо-восточных и восточных областей, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 18 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +30°.
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