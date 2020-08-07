Полностью или частично разрушены свыше 3000 домов.

Судан пострадал от наводнений / twitter.com/UNOCHA_Sudan

По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнений в Судане.

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Полностью или частично разрушены свыше 3000 домов. Непрекращающиеся уже неделю ливни привели к образованию селей, сообщает Euronews.

Больше всего пострадали южные районы страны. Тысячи людей остались без крова, уничтожен урожай. Как правило, сильные дожди проходят в Судане с июля по октябрь, что приводит к наводнениям.

Напомним, жертвами тропического шторма "Исайяс" в США стали девять человек, десятки людей получили ранения.