Судан пострадал от наводнений
Полностью или частично разрушены свыше 3000 домов.
По меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнений в Судане.
Юго-восток Австралии накрыл сильный снегопад (видео)
Полностью или частично разрушены свыше 3000 домов. Непрекращающиеся уже неделю ливни привели к образованию селей, сообщает Euronews.
Больше всего пострадали южные районы страны. Тысячи людей остались без крова, уничтожен урожай. Как правило, сильные дожди проходят в Судане с июля по октябрь, что приводит к наводнениям.
Напомним, жертвами тропического шторма "Исайяс" в США стали девять человек, десятки людей получили ранения.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+30°... +17°
- Днепр+36°... +19°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+29°... +17°
- Запорожье+36°... +19°
- Ивано-Франковск+31°... +15°
- Киев+30°... +17°
- Кропивницкий+34°... +18°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+30°... +17°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+37°... +23°
- Одесса+34°... +23°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+35°... +21°
- Сумы+30°... +14°
- Тернополь+30°... +16°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+37°... +23°
- Хмельницкий+30°... +17°
- Черкассы+33°... +16°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+31°... +16°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+22 °
Влажность:90 %
Давление:755 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков:48 %
Восход:06:16
Закат20:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей