В Нью-Йорке из-за "Исайяса" были остановлены пригородные поезда и закрыты мосты.

Последствия шторма в США / REUTERS

Жертвами тропического шторма "Исайяс" в США стали девять человек, десятки людей получили ранения.

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В штатах Восточного побережья от Южной Каролины до границы с Канадой бушевали многочисленные торнадо, проливные дожди и штормовой нагон привели к наводнениям, передает Stormnews со ссылкой на USA Today.

Два человека погибли в результате торнадо со скоростью ветра 233 км/ч, обрушившегося на парк мобильных домов у города Уиндзор в штате Северная Каролина, пять - из-за падения деревьев в Мэриленде, Коннектикуте, Делавэре, Нью-Гэмпшире и городе Нью-Йорк, два - из-за наводнения в Пенсильвании.

В Нью-Йорке из-за "Исайяса" были остановлены пригородные поезда и закрыты мосты. Более 2000 деревьев упали на маршрутах следования поездов и автобусов.

Из-за тропического шторма возникли серьезные проблемы с электроснабжением.

Напомним, тайфун "Хагулит" принес с собой проливные дожди в китайский город Шанхай. Они вызвали подтопление некоторых районов и нарушение движения транспорта.