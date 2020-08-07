Жертвами тропического шторма "Исайяс" в США стали девять человек
В Нью-Йорке из-за "Исайяса" были остановлены пригородные поезда и закрыты мосты.
Жертвами тропического шторма "Исайяс" в США стали девять человек, десятки людей получили ранения.
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В штатах Восточного побережья от Южной Каролины до границы с Канадой бушевали многочисленные торнадо, проливные дожди и штормовой нагон привели к наводнениям, передает Stormnews со ссылкой на USA Today.
Два человека погибли в результате торнадо со скоростью ветра 233 км/ч, обрушившегося на парк мобильных домов у города Уиндзор в штате Северная Каролина, пять - из-за падения деревьев в Мэриленде, Коннектикуте, Делавэре, Нью-Гэмпшире и городе Нью-Йорк, два - из-за наводнения в Пенсильвании.
В Нью-Йорке из-за "Исайяса" были остановлены пригородные поезда и закрыты мосты. Более 2000 деревьев упали на маршрутах следования поездов и автобусов.
Из-за тропического шторма возникли серьезные проблемы с электроснабжением.
Напомним, тайфун "Хагулит" принес с собой проливные дожди в китайский город Шанхай. Они вызвали подтопление некоторых районов и нарушение движения транспорта.
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