Из-за наводнения в английском графстве Бедфордшир эвакуируют людей (фото)

Полиция связалась с людьми, живущими вдоль реки Грейт-Уз, и предупредила о серьезной опасности.

В английском графстве Бедфордшир эвакуируют людей \ фото REUTERS

Восточная Англия переживает сильные наводнения, начавшиеся после проливных дождей. Людей, проживающих в более чем 1,3 тыс. домах в Бедфордшире, призвали покинуть их из-за ухудшающейся ситуации с подъемом воды.

Читайте также На Фиджи налетел мощный ураган, есть жертвы (фоторепортаж, видео)"По сообщению пожарной службы Бедфордшира, созданы эвакуационные центры для оказания помощи пострадавшим от наводнения на реке", - говорится в сообщении, передает 112.ua со ссылкой на BBC News.

Так, полиция связалась с людьми, живущими вдоль реки Грейт-Уз, и предупредила о серьезной опасности. В течение всего Рождества пожарные вывозили людей на лодках в безопасные места.

Людей предупредили о серьезной опасности \ фото REUTERS

Агентство по охране окружающей среды Бедфордшира заявляет, что нынешние наводнения будут самыми сильными в графстве за последние несколько лет.

Издание добавляет, что в настоящее время в Бедфордшире из-за Covid-19 действуют карантинные ограничения четвертого уровня — "оставайтесь дома", запрещающие смешивание семей, но ситуация с наводнением вызывает более серьезную опасность, и людей приходится размещать в домах родственников и друзей, чтобы переждать стихийное бедствие.

Нынешние наводнения будут самыми сильными в графстве за последние несколько лет / фото REUTERS

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