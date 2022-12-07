По словам народного синоптика Станислава Щедрина, в целом погода зимой обещает быть теплой и будет напоминать осень, однако ожидаются периоды сильного похолодания.

В этом году зима в Украине будет напоминать осень, однако все равно ожидаются периоды похолодания, во время которых возможны 20-градусные морозы. Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, погода зимой обещает быть "мягкой", с оттепелью и обильными дождями. В целом, по прогнозу Щедрина, в этом году ожидается более теплая зима, чем была в прошлом году.

"Нынешняя зима прогнозируется без сильных морозов. Эта зима будет больше похожа на осень, чем на зиму", - сказал народный синоптик.

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Он добавил, что в январе и феврале все же ожидаются периоды с сильными морозами.

"Конечно, будут и периоды стремительного похолодания. Так, в конце января и начале февраля традиционно будут заходить ледяные воздушные массы. Поэтому будет стремительное падение температуры, местами даже до -15, местами до -20", - спрогнозировал он.

Однако, по словам народного синоптика, периоды похолодания будут довольно непродолжительными и будут держаться максимально до недели.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, декабрь удивит украинцев аномальным теплом.

По прогнозам, в январе ожидается усиление морозов, однако осадков будет немного. В феврале температура останется такой же, однако снега станет больше.

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