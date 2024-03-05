Вместе с осадками в Украину придет и похолодание.

С 6 марта в Украине ожидается похолодание и осадки. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Она пояснила, что со среды на территорию Украины будет влиять антициклон с центром над северной Европой. Его "гребень" распространится на территорию Украины, что обеспечит в большинстве областей на этой неделе преимущественно сухую погоду. Однако 5-6 марта в западных областях могут быть небольшие осадки в виде дождя, ночью - с мокрым снегом. А 6 марта в северных и центральных областях будет дождливо и днем. 7 марта уже и на юге возможен небольшой дождь.

"Но это лишь местами и небольшие, очень такие локальные осадки",- акцентировала синоптик.

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8 марта, по ее данным, на Закарпатье и в Карпатах ночью будет снежить, а днем ожидается дождь.

"Наибольшая вероятность снега на этой неделе в западных областях: на Волыни, Ривненщине местами может выпасть 1-2 см снега", - сообщила Наталья Птуха.

Похолодание в Украине - прогноз на 6 марта

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что днем 6 марта в Украине будет +1...+5 градусов, только на Закарпатье и в южной части воздух прогреется до +8...+12 градусов. Ночью ожидается от -3 до +3. Также она посоветовала одеваться теплее, ведь ветер усилится и порой будет порывистым.

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