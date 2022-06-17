Синоптики объявили предупреждение из-за грозы.

В субботу, 18 июня во многих областях Украины ожидаются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 18 июня в центральных, южных, днем и в восточных областях ожидаются грозы.

Из-за ухудшения погоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие выходные погода в Украине начнет меняться. В субботу еще будут осадки. Дожди, местами с грозами, пройдут в центральных, южных и некоторых северных областях. В воскресенье, 19 июня, осадки покинут территорию нашей страны - ожидается много солнца и повышение температуры. На западе и севере Украины ударит 30-градусная жара. На остальной территории страны тоже заметно потеплеет, + 26°...+29°.

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